فيديوجراف.. مخطط تطوير القاهرة الإسلامية

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن مخطط تطوير القاهرة الإسلامية:- وتهدف الدولة من خلال المشروع إلى الحفاظ على المبانى الأثرية المسجلة وإعادة توظيفها، وإعادة ترميم وتوظيف المبانى التراثية غير المسجلة. ومن المقرر إقامة منطقة للمطاعم والأنشطة السياحية والتجارية، إضافة إلى مكان مخصص لانتظار الأتوبيسات الكهربائية.

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