محمد هنيدي يمازح جمهوره في عيد ميلاده.. وزملائه: كل سنة وأنت باشا الكوميديا

يحتفل اسطورة الكوميديا.. ملك القفشات النجم محمد هنيدي بعيد ميلاده الـ 56 عامًا، والذي حفر أسمه في تاريخ الفن المصري، كأحد أهم نجومه ومكتشف الفنانين، فهو لن يبخل على أحد بمساعدته ليظهر ويصبح نجمًا لامعًا في سماء الفن، وكان هذا بشهادة زملائه بالوسط.

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وبشكل فكاهي شارك هنيدي جمهوره بالكثير من التغريديات والتعليقات ومنها نشره عبر خاصية "الستوري" صورة تجمعه بنجله والذي ظهر وقامته أطول من أبيه وعلق عليها:" أنا و بابايا أحمد هنيدي".

نصائح محمد هنيدي في العمر الثلاثين

وبطريقته الكوميدية والساخرة المعتادة احتفل هنيدي بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مازحًا جمهوره بأنه أتم الثلاثين من عمره مقدمًا عدة نصائح لتلك الفترة الثلاثينية، قائلًا:"النهاردة عيد ميلادي واليوم تقديرًا ليكم، هبتدي اديكم نصائح منقولة من حسابات تويتر مجهولة بمناسبة اتمامي لعامي الثلاثين".

وتابع:"النصيحة الأولى..نصيحة في عمر العشرين عيش شغفك سوي أشياء تحبها نفسك جدد أحلامك المركونة أو لي تحطمت ابدأ اشتغل على نفسك أبعد عن أي شي يستنزف منك طاقة دون فائدة عشان توصل لراحة في الثلاثين بإذن الله أحيانا..منقول من حساب اندومي".

وبخفة ظل استكمل :"نصائح الثلاثين بمناسبة عيد ميلادي ‏بعد الثلاثين استخدمي الزيوت لبشرتك، فالبشرة مع العمر تميل إلى الجفاف وتنقصها الرطوبة"، و"نصائح الثلاثين احارب من اجل البقاء..سلاحي في ايدي لا بد من لقاء..بلاعب لاعيبه واموت شنيبه..واكون الصدارة في اي سباق".

مشاهير الوسط الفني يهنئون محمد هنيدي بعيد ميلاده

وحرص الكثير من الفنانين بتقديم التهنئة لعميد الكوميديا كما يلقبه البعض وقال الشاعر عمرو حسن:"كل سنة وأنت جزء كبير ومهم وفارق في تاريخنا مع السينما والمسرح والضحك، وشريكنا في الافيهات اليومية اللي بتستخدمها كل الطبقات من اكتر من عشرين سنة..أنت صاحب أفضال في حكاية الضحك دي وأهم كوميديان في الربع قرن اللي فات".



وكتب المطرب والممثل أحمد فهمي:"كل سنة وأنت طيب.. وبصحة وخير وسعادة"، ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية:"كل سنة وأنت طيب وبخير وسعادة".

وعلق أسر ياسين :" كل سنة وأنت طيب يا هنيدي يا جميل، ليرد عليه هنيدي مازحًا وأنت طيب وبخير يا خليفتي في الوسامة والأناقة".

وبطريقة كوميدية نشر الفنان أشرف عبد الباقي صورة تجمعه بهنيدي من كواليس أحد أعمالهم القديمة وكتب عليها:"كل سنة وأنت طيب يا هنيدي اخيرًا بقيت 16 سنة"، ليرد عليه هنيدي:"واحنا منتظرين نتيجة الثانوية العامة.. وأنت طيب وبخير يا حبيبي"، وعلق الكاتب أيمن بهجت قمر:"باشا باشا باشا.. كل سنة أنت صاحب صاحبك".