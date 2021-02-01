مونديال الأندية| مدرب أتليتكو مدريد لـ دوت الخليج: الأهلي "ناقص" والدحيل الأوفر حظا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، وخاصة جمهور الأهلي مباريات بطولة كأس العالم للأندية والتي من المقرر إنطلاقها يوم الخميس المقبل حيث تشهد أولي مواجهات البطولة، مباراة النادي الأهلي وصاحب الأرض والجمهور الدحيل القطري.

وكشف خالد غنيم المدرب السابق لفريق شباب رايو فاييكانو و فريق رديف أتليتكو مدريد،عن توقعاته لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال خالد غنيم في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": مواجهة الأهلي والدحيل ستكون قوية من الناحية الفنية والبدنية فنيا، فالبرغم من أن النادي الأهلي هو بطل إفريقيا ، لكن لازال في الفتره الاخيره بالدوري، يبحث عن استكمال أسلوب لعبه و تطبيق أفكار موسيماني في الملعب، و لازال المدرب الجنوب إفريقي يكون شخصيته التكتيكيه، مع الفريق، حيث يعاني من نتائج متذبذبه نوعا ما في الدوري .

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وأضاف غنيم: "لكن اللاعبين لديهم الخبرات و قوة واسم النادي الأهلي، بجانب تاريخه هما العامل الأهم للفوز المارد الأحمر بالمياراة أمام الدحيل، بجانب أيضا الدوافع الشخصية لإظهار قدراتهم الفردية و الطموح الشخصي لكل لاعب سيكون لهم دور اكيد و خصوصا أن موسيماني مدرب بيعتمد علي التعامل النفسي مع لاعبيه و خلق الحوافز .

وأستكمل غنيم قائلاً:" وبالنظر للفريق الدحيل سنجد أن الفريق القطري الذي يقوده فكر تونسي فرنسي عن طريق مدربه صبري لموشي، الذي يعتمد بحكم المدرس التي خرج منها، علي العامل البدني و الصرامة الدفاعية و التحولات الدفاعية الهجومية السريعة.

وتابع :"فريق يلعب بسيستم لعب ١-٤-٤-٢ و ١-٤-١-٤-١ بيعتمد علي الاجناب في الهجوم، وخاصه الجهه اليمني بالبرازيلي دودو المتميز بمهاراته في الواحد، ضد واحد و الكرات العرضية، بين الحارس و خط الدفاع أو التسديد على المرمي و الجهة الاخري البرازيلي البلجيكي ادميلسون مميز بسرعته والاثنان مميزان في إنهاء الهجمه سواء بقدرتهم الفرديه أو بدخولهم داخل المنطقه في حالة الكرة في الجهة المعاكسة له، و أمامهم المعز و معه اولونجو لاعبان مميزان بالسرعة و التحرك بذكاء سواء لخلق مساحه أو استغلال المساحات خلف خط دفاع المنافس.

وختتم حديثه: ولكن عندهم مشاكل نوعا ما دفاعيًا وهي ترك مساحات بين لاعبي خط الدفاع، و في التحولات الهجومية الدفاعيه لأخطاء في التمركز و عدم غلق المساحات، في اتجاه المرمي في المستوي الحالي أو آخر المباريات الدحيل هو الأوفر حظا لكن لكل مباراه لها حسابتها و الفريق الذي لديه الرغبه الاقوي للفوز و الأكثر تنظيما تكتيكيا و تركيزا ذهنيا هيكون له الغلبه.

بالنسبه لمواجهة البايرن أجاب ؟:"هتكون مواجهة صعبة علي كليهما لأن الفريق الألماني، يحترم منافسيه و يتنافس في كل المباريات و المنافسات بجديه و تركيز.