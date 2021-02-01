رئيس الفيفا: كأس العالم بحضور جماهيري كامل

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الإثنين إن مباريات كأس العالم 2022 في قطر ستقام في ملاعب ممتلئة العام المقبل.

وأضاف في اجتماع افتراضي في جنيف "أثق تماما أن البطولة ستكون مذهلة وسيكون لها نفس السحر وستعمل على توحيد عشاق كرة القدم في العالم".

وقال إنفانتينو إن لاعبي كأس العالم ليسوا من الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاحات كورونا.

ومن المفترض أن تستضيف قطر احداث النسخة القادمة من كأس العالم للمنتخبات لعام 2022.

وتستضيف قطر البطولة الحالية من كأس العالم للأندية بمشاركة 6 فرق أبطال قارات العالم، بعد إنسحاب أوكلاند سيتي بسبب إنتشار فيروس كورونا.

يشارك الأهلي المصري ممثل عن القارة الإفريقية، بعد الفوز علي الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1 في السابع والعشرون من نوفمبر العام الماضي، في مباراة كان بطلها الأول محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق، الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 85 من نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتشهد البطولة حضور بايرن ميونخ ممثل القارة الأوربية بعد التغلب علي باريس سان جرمان في نهائي دوري أبطال أوربا، وكذلك الدحيل القطري مستضيف البطولة، بعد إستغلال لأئحة الاتحاد القطري، التي تنص على مشاركة بطل دوري نجوم قطر في بطولة كأس العالم للأندية.

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ويمثل فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي القارة الأسيوية، وكذلك وأونال تيجريس المكسيكي ممثل عن قارة أمريكا الشمالية، بالإضافة الي بالميراس

البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في اولى مباريات الفريق الأحمر، في الرابع من فبراير الجاري.

وجاء النيجيري جونيور أجايي، ضمن القائمة النهائية للنادي الأهلي التي ضمت 23 لاعبًا .

وشهدت القائمة المقرر لها خوض منافسات كأس العالم استبعاد وليد سليمان جناح الفريق لعدم اكتمال شفائه كما تم استبعاد محمود وحيد .

وجاءت قائمة النادي الأهلي النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - على لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- سعد سمير- محمد هاني- ياسر إبراهيم- أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- مجدي أفشة- أكرم توفيق- حمدي فتحي- حسين الشحات- طاهر محمد.

خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن - والتر بواليا- محمد شريف - جونيور أجايي - مروان محسن.