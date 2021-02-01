البرلمان يحيل بيان وزير المالية للجان المختصة

جدة - نرمين السيد - وأحال المجلس اليوم، بيان وزيرى المالية، والتضامن الاجتماعى، للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

ومن المقرر أن تشهد جلسة غدا الثلاثاء الاستماع لبيان وزيرى الأوقاف، والتجارة والصناعة، فى ضوء استدعاء مجلس النواب، لحكومة المهندس مصطفى مدبولى، لعرض ما تم تنفيذه فى برنامج عملها.