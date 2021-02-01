وزير الزراعة: مستعدون للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير فرص عمل للشباب

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير، وزير الزراعة، استعداد الوزارة للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال اقتراح المشروعات وتقديم الدعم الفنى ودراسات الجدوى، لمساعدة الشباب وتوفير فرص عمل لهم.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، مساء اليوم الإثنين، لمناقشة دور وزارة الزراعة فى دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور وزير الزراعة، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة. وقال القصير، فى كلمته إن وزارة الزراعة لديها مشروعات كثيرة، وإن أغلب المشروعات فى الريف، مثل تجميع الألبان والإنتاج الزراعى والحيوانى والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها، منوهًا إلى أن الوزارة أجرت حصر لكل مزارع الإنتاج الحيوانى على مستوى الجمهورية.

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