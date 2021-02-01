وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق. وفى إطار تناول إحدى القنوات الفضائية خبراً يتضمن قيام أحد الأشخاص وشهرته (مستريح مغاغة) بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها، تم ضبطه بناءً على بلاغ ضده بإيصالات أمانة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجارى عرضه على النيابة العامة فى أية بلاغات أخرى ترد ضده

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط مستريح المنيا بتهمة الاستيلاء على 2 مليار جنيه من المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.