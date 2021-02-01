خبير أوبئة يوضح مدى كفاءة المسحة الشرجية في الكشف عن فيروس كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة والفيروسات، إن المسحة الشرجية ترصد فيروس كورونا بشكل مؤكد.

وأضاف "عنان"، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أنه بناءً على دراسة أجرتها جامعة "صن يات صن" الصينية، فإن الفيروس يبقى موجودًا في الجهاز التنفسي ثم الجهاز الهضمي، موضحا أن المسحة البرازية قد تظهر نتيجتها إيجابية لمدة طويلة قد تصل إلى خمسة أسابيع بعكس المسحة التنفسية.

وأشار أستاذ علم انتشار الأوبئة والفيروسات، إلى أن المسحة الشرجية رغم قدرتها على رصد الفيروس فإن نتائجها قد تكون "مضللة" لأنها تظل إيجابية لمدة طويلة، في حين أن المسحة المأخوذة من الأنف تصبح سلبية بعد أيام من الإصابة بالفيروس.

واختتم "اختلفت الآراء بخصوص المسحة البرازية، فهناك من يؤيد هذا النوع، لأن المسحة التنفسية قد تظهر نتائج كاذبة أيضًا، ويستمر الشخص في نقل العدوى للآخرين".