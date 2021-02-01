نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ القاهرة يشارك في افتتاح وحدة لعلاج المخدرات بالمحروسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في افتتاح وحدة للتوعية وعلاج ومكافحة المخدرات بمدينة المحروسة بنطاق حي السلام، والمخصصة لسكان العشوائيات.

وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أن الوحدة معدة بمعرفة صندوق مكافحة الإدمان، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى أن الافتتاح شارك فيه عدد من تنفيذي محافظة القاهرة ووزارة التضامن.

يأتي ذلك، في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية على الارتقاء اجتماعيا وصحيا وثقافيا بسكان المناطق العشوائية، وفي إطار أيضا توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتنفيذ أي مبادرات من شأنها الارتقاء بسكان العشوائيات.