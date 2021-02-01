انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف علي طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا بكل سهولة ومن المنزل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إيجاد طرق لدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا أمر مهم جدًا، حيث إن سداد فاتورة الكهرباء شهريًا من أولويات المصروفات التي يتحملها المواطن المصري والتي يسعى دائمًا لإيجاد طرق سهلة لسدادها، ويسعى أيضًا لتقليلها والحد من استخدام الكهرباء حتى لا تتزايد قيمة الفاتورة عن طريق الحد من استخدام الأجهزة الكهربائية لأوقات طويلة دون فائدة واستخدامها استخدام أمثل لتقليل قيمة الفاتورة، ويمكننا أيضًا معرفة طرق تقليل إستهلاك الكهرباء في الشتاء .

طرق الدفع الإلكتروني لفاتورة الكهرباء

هناك طرق مختلفة لدفع قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونيًا وأيضًا لشحن العدادات مسبوقة الدفع، نظراً للظروف الحالية من وجود الأوبئة والأمراض المعدية فنسعى لتقليل الازدحام وتجنب الاختلاط في منافذ السداد الإلكتروني للفواتير الشهرية لمختلف الخدمات الشهرية فلسداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا تم توفير الخدمات التالية:

أولا يمكننا الاستعلام عن دفع الفواتير عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة بمصر لدفع جميع الفواتير الخاصة بشركات التوزيع .

يوجد أكثر من ستون ألف مركزا لتحصيل فواتير الكهرباء عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية .

يوجد أكثر من مائة وعشرون ألف نقطة لتحصيل الفواتير عن طريف شركة فوري في جميع أنحاء الجمهورية

يوجد أكثر من اثنتا عشر محفظة بنكية يمكن استخدامها في سداد الفواتير عن طريق تطبيق إلكتروني خاص بالبنوك يمكنك تحميله علي هاتفك.

يمكننا أيضًا سداد الفواتير عن طريق المحافظ الموفرة من شركات المحمول عن طريق تحميل التطبيق الخاص بكل شركة.

يوجد أكثر من عشرة آلاف ماكينة صرف ATM في جميع أنحاء الجمهورية .

هناك خدمة خاصة بسكان القاهرة الموجودين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن طريق استخدام تطبيق الهواتف الذكية من متجر جوجل وهو تطبيق خدمات الكهرباء الذكية ويمكن من خلال هذا التطبيق تقديم خدمات قراءة فاتورة الكهرباء والاستعلام عنها وأيضًا سدادها بكل سهولة .

وهناك خدمة أخرى خاصة بسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء عن طريق استخدام تطبيق علي بوابة التحول الرقمي، ويمكن عن طريقه أيضًا تقديم خدمات قراءة الفاتورة والاستعلام عنها وأيضًا سدادها بكل سهولة.

طرق شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع إلكترونيًا