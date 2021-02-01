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انت الان تتابع تفاصيل خبر المالية تعلن موعد صرف مرتبات فبراير 2021 بعد تقديمه والزيادات المقترحة بالمرتبات في يوليو القادم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات فبراير 2021 بعد تقديم مواعيد الصرف عن المواعيد الثابتة لصرف المرتبات، حيث أن المعتاد في صرف المرتبات أن تكون يوم الرابع والعشرين من كل شهر، وأي بدلات أو حوافز أخرى مستحقة للموظفين العاملين بالدولة يتم صرفها في الشهر التالي قبل يوم العاشر.
موعد صرف مرتبات فبراير 2021
وتقوم وزارة المالية بتقسيم الموظفين العاملين بالجهات والهيئات الحكومية إلى ثلاث مجموعات، وذلك كإجراء احترازي لتخفيف الأعداد على ماكينات ومواقع صرف المرتبات منعاً لانتشار عدوى فيروس كورونا بين الموظفين، واتخذت الحكومة هذا الإجراء منذ بداية أزمة فيروس كورونا.
وعن موعد صرف مرتبات فبراير 2021، فقد أكدت وزارة المالية أنه يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ونبهت وزارة المالية على جميع الوحدات الحسابية بضرورة إبلاغ الموظفين العاملين بالجهات التابعة لها بمواعيد صرف مرتبات فبراير 2021، لعدم التكدس أمام ماكينات الصرف.
وفي سياق متصل، فقد تم تشكيل لجنة لتحسين أجور ومرتبات الموظفين العاملين بالدولة بناءً على تعليمات القيادة السياسية، ووفق بعض المصادر الصحفية فإن الزيادات الجديدة المقترحة في المرتبات، هي العلاوة الدورية 75 جنيه، بالإضافة إلى الحافز الخاص على حسب الدرجة المالية وفق ما يلي:
وللمزيد من التفاصيل حول زيادات المرتبات في يوليو القادم من خلال هذا الرابط.
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