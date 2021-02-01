مصر للطيران تُعلن تخفيضات 50% على تذاكر السفر وباقات خاصة للسفر لجزر المالديف وسيشل شاملة الإقامة والطيران

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت شركة مصر للطيران عن تخفيضات بقيمة 50% على جميع الرحلات الدوليةـ والتي تمتد إلى أكثر من 35 دولة، وذلك خلال أيام 14 و15 و16 فبراير الجاري 2021، ويأتي هذا العرض من الشركة الوطنية بمناسبة عيد الحب والذي يتم الإحتفال به في الشهر الجاري.

مصر للطيران تُعلن تخفيضات 50% على تذاكر السفر

كما أعلنت الشركة الوطنية عن قيام عملائها بالإستمتاع بهذا العرض والخصم 50% من خلال حجز التذاكر بدايةً من صباح اليوم وحتى يوم 14 فبراير الجاري، كما جاء هذا العرض لاهتمام الشركة الوطنية بمشاركة كافة عملائها في المناسبات الإجتماعية.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مصر للطيران أيضاً عن طرحها لباقات خاصة بالسفر لجزر المالديف وسيشل بأسعار تبدأ من 13 ألف و800 جنيه شاملة الإقامة والطيران، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 20 فبراير الجاري، كما يمكن للعملاء إجراء الحجز ابتداءً من اليوم من الإتصال على الأرقام التالية.

0225750600

0225790465

أو 01285311558 للواتس أب.

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ويذكر أن الشركة الوطنية أعلنت تخفيضات على أسعار تذاكرها خلال هذا الشهر العام الماضي، وكانت التخفيضات أياً 50% للسفر من القاهرة إلى لندن وباريس وإمستردام وفرانكفورت.