الاستعلام عن فاتورة الكهرباء على الموقع الرسمي

فاتورة الكهرباء، يبحث العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن الفاتورة، وتسجيل القراءة الحالية لعداد الكهرباءعن طريق الإنترنت، بعدما باتت جميع الخدمات تقدم بشكل إلكتروني مؤخرًا، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا بين بلدان العالم.

تستطيع الآن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ومعرفة قيمتها وأيضًا تسجيل القراءة من خلال موقع شركة الكهرباء التابع لها المنزل، فهناك تسعة شركات كهرباء على مستوى الجمهورية يمكن من خلال مواقعها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يمكنك معرفة مبلغ فاتورة الكهرباء، وانت في منزلك بدون أي جهد أو تعب من خلال الرابط الخاص بمنطقة سكنية، فكل ما عليه هو تحديد الشركة التابعة لها المحافظة التي يتواجد بها المواطن ويمكن تحديد اسم شركة الكهرباء من وصل الكهرباء ثم الدخول على الرابط.

طرق دفع فاتورة الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء عن توفير عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء وذلك لتسهيل الأمر على المواطنين، حيث يمكن الدفع من خلال المنافذ الثابتة التابعة لشركات الكهرباء، أو الدفع من خلال محصل الكهرباء.

كما يمكن الدفع من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الرابط، واختيار طريقة الدفع الأنسب.

يمكن أيضًا الدفع من خلال شركات المحمول المختلفة أو مكاتب البريد المصري، علاوة على منافذ التحصيل الإلكترونية المختلفة مثل فوري ومصاري، وأمان، وسداد، وضمان.

الجدير بالذكر، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحرص على تطبيق أحدث التقنيات لتنظيم أعمالها وتوفير أفضل الخدمات للعملاء المستهلكين، وذلك كان الدافع الأساسي لتقوم بإطلاق موقع إلكتروني متخصص لتقديم عدة خدمات بطريقة سهلة وسريعة.