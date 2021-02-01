علاء عابد يثنى على برنامج تكافل وكرامة.. ويطالب بحوافز تأمينية للعمالة غير المنتظمة

أثنى النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بالمجهود الكبير الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى، حيث ساهم فى دعم ما يقرب من 40 مليون مصري ، مؤكدا أننا سندعم تلك الوزارة الخدمية بكل ما نملك ، حيث أنها مسؤلة عن قطاع عريض من المجتمع.

رئيس لجنة النقل النائب علاء عابد

ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات حديثه لوزيرة التضامن، مؤكدًا أنه دائمًا ينحاز للمرأه المصرية، ولدينا عدد 8 وزيرات وفي المجلس 162 نائبة تحت قبة البرلمان.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة بالبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وبحضور وزيرة التضامن، نيفين القباج.

وتابع رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، علاء عابد، قائلا:" لدي نقتطين سريعيتين سأتحدث فيهم وهما، قانون التأمينات الجديد لم تصدر اللائحة التنفيذية الخاصة به، مما يعرضنا لشبهه عدم الدستورية، النقطة الأخرى الاشارة لنقطة العمالة غير المنتظمة ووضعها هل يمكن يكون لديهم حوافز تأمينية وليست تصرف، صنايعية مصر لو حصلها شيء من يتكفل به.

وأختتم حديثه قائلًا:" برنامج تكافل وكرامة هناك تميز في المعاش بينهم هل ممكن يكون صندوق واحد للتساوي بالمعاشين، خاصة أن البرنامج من برامج الحماية التى وضعها الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي وهذا البرنامج من العلامات المضيئة.