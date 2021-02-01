سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أكتوبر.. تطورات جديدة فى الحادث

لقى شخص مصرعه، إثر سقوط عربته من أعلى كوبرى أكتوبر، بالقاهرة وذلك بعدما انحرف عن الطريق، وهبوطها فجأة على الجانب الآخر.
لحظة سقوط السيارة
وكانت مواقع التواصل الاجتماعى، قد تدوال روادها لحظة سقوط الحادث، حيث تظهر العربة بعد سقوطها محطمة على الطرف الآخر من الطريق.
وأسرع الأهالى لنجدة مستقلى السيارة، لكن قائد السيارة قد وافته المنية على الفور، بعد السقوط المريع للسيارة من أعلى الكوبرى.
وانتقلت غرفة النجدة على الفور إلى موقع سقوط الحادث، بعدما تلقوا بلاغًا من الخدمات الأمنية، يفيد سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى مكان الحادث، كما تبين أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ووفاة قائد السيارة.
وتقدمت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية لتيسيير حركة السير، وتم رفع السيارة بالونش بالفعل، وجرى التنسيق مع المحافظة لإعادة ترميم آثار الحادث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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