وزراة الصحة السعودية تتصدر جوجل بعد فتح باب التسجيل في برنامج الترميز الطبي

وزارة الصحة السعودية تتصدر جوجل، بعد إعلانها عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج "الترميز الطبي" بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الاثنين الموافق الأول من فبراير الجاري، و19 جماد ثاني 1442هـ، على أن تستمر حتى يوم السبت الموافق 6 فبراير الجاري، 26 جماد ثاني 1442هـ.

ونشرت الوزارة رابط لكل من يرغب في الاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم:

https://ha.edu.sa/ar/clinical-coding

وزارة الصحة تشدد من الالتزام بمواعيد لقاح كورونا

يذكر أن وزارة الصحة، جددت اليوم الاثنين، التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المجدولة لتلقي لقاح كورونا، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، "الصحة 937"، إنَّه في حالة عدم إشعار المستفيد بإعادة جدولة الموعد المتعلق بالحصول على لقاح كورونا فيجب عليه التوجه لموقع المركز حسب الموعد المجدول له بشكل مسبق.

آلية تتبع وإثبات الإجازات المرضية

كما قامت وزارة الصحة بتحديد آلية تتبع وإثبات الإجازات المرضية في حالة عدم ظهورها في تطبيق صحتي، لتقديمها إلى جهة العمل، قائلة:"إنَّ الإجازات المرضية، يمكن الإطلاع عليها عبر الدخول على منصة (صحة الإجازات المرضية) والاستعلام عن تلك الإجازات، علمًا أن رمز الخدمة هو رقم الطلب المخصص للإجازة المرضية الذي يبدأ بـ"GSL"، وبعد ذلك يتم إدخال "رمز الخدمة ورقم هوية صاحب الشأن" وستظهر له الإجازة.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة، كانت قد أوضحت كيفية حصول مصاب كورونا على الإجازة المرضية، تلقائيًا وإلكترونيًا من خلال تطبيق "صحتي"، مع متابعة التطبيق ومتابعة الإجازات التي حصل عليها المصابون.

آلية التبليغ عن المخالفات للإجراءات الاحترازية بالمنشآت الصحية

وفي نفس السياق حددت وزارة الصحة آلية التبليغ عن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت الصحية، وذلك من خلال الاتصال بالرقم 937 لتلقي كل الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية، أو عبر الرسائل الخاصة على الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع "تويتر".