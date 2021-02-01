فيديو.. مدير الحماية المدنية السابق: حريق فيصل تقلص إلى بؤر بسيطة

جدة - نرمين السيد - وقال عبدالظاهر فى مداخلة هاتفية لـ برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، مساء اليوم الإثنين، إن الحريق تقلص إلى بؤر بسيطة لبعض المواد التى كانت موجودة فى المخزن والمصنع والتى باتت في طريقها للانطفاء، وتراجعت مخاطر ألسنة اللهب التى كانت تطل خارج العقار المحترق.

وأكد أن النيران لم تعد ترتق لمرحلة الحرائق الكبرى كما كانت خلال الساعات الماضية، مضيفًا أن التعامل مع الحريق تم وفقا لتوصيات الأمس التى أكدت عدم جاهزية المبنى لدخول أفراد الحماية المدنية لمخاطر السلامة الإنشائية وعدم وجود منافذ، وأن الهدف الأول فى التعامل مع الأزمة هو سلامة الأفراد سواء كانوا مدنين أو تابعين لجهاز الحماية المدنية.

وأوضح أن عملية الإطفاء تتم من الخارج فى محيط المكان للتأمين وتجنب خروج اللهب مجددًا أو ارتفاعه إلى الأدوار العليا مجددًا، حيث إن طاقم سيارات الأطفاء البالغ 36 سيارة لازال قابعًا فى محيط المكان يتابع ويباشر عملية التأمين حتى تنهى الحرائق.

وكشف عبدالظاهر أن طول مدة عمليات الإطفاء يعود إلى تأخر الأهالى والسكان فى الإبلاغ عن الحريق الذى اتسعت رقعته.