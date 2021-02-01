وصرح أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا قوة العلاقات التى تجمع الدولتين على مختلف المستويات، وتطلعهما لتعزيزها إلى آفاق أرحب من خلال تكثيف المشاورات الثنائية لتتناول كافة المسائل والقضايا محل الاهتمام المُشترك.
كما اتفق الوزيران، على بذل المزيد من الجهود لتشجيع التفاعل بين القطاع الخاص فى البلدين وخاصةً فى مجالات الأعمال الزراعية، والبحوث الطبية والصيدلانية، والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتجمع الميركوسور.
وأكد الوزيران، أهمية تعاون البرازيل مع مصر فى إطار المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية فى أفريقيا، وذلك فى سبيل تحقيق الصالح العام لدول القارة الإفريقية.
وأشار المُتحدث الرسمى إلى أن الوزيرين، بحثا كذلك عددًا من الملفات ومنها سد النهضة، حيث استعرض الوزير شكرى آخر التطورات الخاصة بالملف والموقف المصرى فى هذا الشأن، مؤكدًا أهمية التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد من خلال الانخراط فى مفاوضات جادة دون أى مماطلة، وبما يحقق المصالح المُشتركة للأطراف المعنية.
كما نوه الوزير شكرى بالاهتمام الذى توليه مصر للدعم المتبادل بين البلدين فى الأطر متعددة الأطراف، لا سيما فى القضايا التى تحتل أولوية لمصالح الدولتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يبحث مع نظيره البرازيلى التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.