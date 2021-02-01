أحمد شيبة يهدى الداخلية أغنية ادعو معايا لمصر بمناسبة عيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - ونشرت قناة الحياة، الأغنية عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وتقول كلمات الأغنية: "ادعوا معايا لمصر يحفظها ويصونها، بلدى اللى بيها بفتخر دمى فدى عيونها، يستر على شعبها وعلى اللى بيحبها، مالناش غنى عنها يكون ربنا فى عونها، هما دول رجالتك، اللى حسوا بحالتك، قولتلى تعالوا، قالوا ومالوا وصلت والله رسالتك، هما دول عزوتها، يارب يديم ضحكتها لكل راجل قلبه عليها عشان تعيش بهيبتها، أدى أبطال شرطتنا، بيهم تعلى رايتنا، وادى شبابها اللى حامى ترابها والبركة فى لمتنا، هما دول عزوتها إيد واحدة فى شدتها، يبقى يا ويله اللى يفكر يوم يجى على كرامتها".

والأغنية من كلمات رضا المصرى، وتوزيع طه الحكيم، وتم تصوير ومونتاج الأغنية فى ستديوهات وزارة الداخلية.