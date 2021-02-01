تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وشهرته (مستريح مغاغة) بعد الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها. وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم، وذلك فى إطار تناول إحدى القنوات الفضائية خبراً يتضمن قيام أحد الأشخاص وشهرته (مستريح مغاغة) بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين. وأضافت: تم ضبط المتهم بناءً على بلاغ ضده بإيصالات أمانة قيمتها ( 2,700,000 إثنين مليون وسبعمائة ألف جنيه ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وجارى عرضه على النيابة العامة فى أية بلاغات أخرى ترد ضده .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية: ضبط مستريح المنيا بتهمة الاستيلاء على 2 مليون و700 ألف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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