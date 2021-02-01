مشروعات الصرف الصحي في 51 مركزا ضمن حياة كريمة.. رئيس الوزراء يستعرض خطة التنفيذ

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وذلك لاستعراض خطة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى الـ 51 مركزا المحددة، ضمن جهود الدولة لتطوير القرى المصرية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وحضر الاجتماع كل من المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى حجم الأعمال الضخم، الذي سيتم تنفيذه لمد خطوط الصرف الصحي في القرى المستهدفة بهذا المشروع القومي الكبير، ولذا فقد دعا الدكتور مصطفى مدبولي إلى تعبئة وحالة استعداد قصوى لجميع شركات المقاولات التي ستعمل في هذا المشروع القومي، إلى جانب تجهيز أكبر قدر من المعدات اللازمة، استعدادا لبدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بتلك القرى.

وفي الوقت نفسه، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون هناك مدير للمشروع بكل مركز من هذه المراكز الـ 51 المستهدفة في المرحلة الأولى، على أن يعاونه فريق عمل على مستوى عال من الفاعلية في أداء الأعمال المنوطة بهم، ومطالبا بأن يتم إعداد تقرير يوميّ بحجم الأعمال الذي يتم تنفيذه.

من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " تستهدف تطوير القرى المصرية في 51 مركزا بالمرحلة الأولى، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من مشروعات البنية الأساسية والخدمات المختلفة، وتوفير سبل الحياة الكريمة للأهالي بتلك القرى، لافتا إلى تكليف وزارة الإسكان بالعمل في تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمبادرة في 10 محافظات بـ 24 مركزا، بإجمالي 703 قرى تضم 3792 تابعا، على أن يتم تطوير مختلف القطاعات بهذه المراكز، وأوضح الوزير أنه بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي بالمراكز الـ51، فإنه يتم حاليا الانتهاء من أعمال الرسومات والتصميمات الهندسية لمشروعات الصرف الصحي في القرى المستهدفة بهذه المراكز.

وقال اللواء محمود نصار: يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص المشروعات المطلوبة في الـ 24 مركزا، حيث تم موافاتنا ببيان بهذه المشروعات، وتم بالفعل معاينة المشروعات المستهدفة في تلك المراكز، وجار حالياً الأعمال الاستشارية، وحدد المشروعات المطلوبة في قطاع مياه الشرب، مؤكدا أنه سيتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا كذلك إلى المشروعات في قطاع الصرف الصحي، التي سيتم تنفيذها من خلال كل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موضحا في الوقت نفسه أن عدد القرى المخدومة بالصرف الصحي يبلغ 123 قرية من بين إجمالي القرى المستهدفة، كما أن هناك 41 تابعا يتمتع بخطوط الصرف الصحي من بين إجمالي عدد التوابع.