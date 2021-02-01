نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عبد السلام: تجربة الواعظات المصريات رائدة في المجال الدعوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى مساء اليوم الاثنين الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة السودان الشقيقة أعضاء القافلة الدعوية المصرية بحضور السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بالسودان ورؤساء وحدات الشئون الدينية بالسودان، وعدد من الأئمة والواعظات السودانيين والسودانيات.

وفي كلمته أعرب الوزير الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة السودان عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة، كما قدم التحية والتقدير والاحترام لمعالي وزير الأوقاف المصري أ.د محمد مختار جمعة الذي ما تحدث عن دولة السودان إلا ودعا لها بالتوفيق والسداد والنجاح مؤكدًا أنه أحد المجددين في هذا العصر، كما قدم التحية والتقدير لمعالي سفير جمهورية مصر العربية في دولة السودان.



وأضاف أن الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله تعالى لخلقه، مؤكدًا أن هذا الدين مبني على العلم والأخلاق يقول سبحانه وتعالى "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ"، ويقول سبحانه وتعالى "‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"، مؤكدًا أهمية دور الشباب والعناية بهم لأن الشباب فيه روح الإنجاز، فهم زهرة الدنيا وفيهم الفتوة والقوة وأنهم هم من نصروا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فقد أغلقت الدور أمام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلا دار الأرقم بن أبي الأرقم وكان عمره سبعة عشر عاما، مضيفًا أن أكثر من دخل في الإسلام كانوا شبابًا، فهم سواعد البناء والتنمية، ونحن نركز عليهم في هذه المرحلة الهامة من تاريخ السودان.