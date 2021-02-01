انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: صقيع وأمطار غزيرة ورعدية تضرب البلاد .. حالة الطقس خلال الأيام المقبلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت البلاد خلال هذه الفترة موجة حارة على البلاد أدت لارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح على بعض المحافظات، مما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات جوية آتية وعدم استقرار الطقس ليعود مرة أخرى انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم محافظات البلاد، لهذا ناشد خبراء توقعات حالة الطقس المواطنين بتوخي الحذر وعدم الانخداع للجو الدافئ نظراً لسرعان ما يعود إلى برودة الطقس الطبيعي واستكمال فصل الشتاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأيام المقبلة

صرحت هيئة الأرصاد أن من سمات فصل الشتاء حدوث تقلبات جوية ما بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، والتي تحمل معها هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة والأمطار فضلاً عن شدة البرودة التي تختلف من محافظة لأخرى، لذا على جميع المواطنين اتباع الإرشادات الصحية والوقاية من الطقس السيء وعدم تخفيف الملابس لتفادي الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا، وعلى جميع السائقين على الطرق السريعة التريس وتهدئة السرعة لما يحمله الجو من رياح مثيرة للرمال والأتربة والأمطار التي تحجب الرؤية الأمامية.

تبدأ انخفاض درجات الحرارة من يوم الأربعاء مصاحبة لسقوط أمطار حتى يوم الجمعة لتكون الظواهر الجوية المتوقعة على النحو التالي:-

توقعات درجات الحرارة لمدة ثلاثة أيام مقبلة