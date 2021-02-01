الحالة الصحية للفنان عادل الفار بعد دخوله في غيبوبة

كشفت إيمان ابنة الفنان الكوميدي عادل الفار، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد تعرضه لغيبوبة كبدية دخل على إثرها الرعاية المركزة منذ فترة وجيزة.

تطورات الحالة الصحية لـ عادل الفار

أكدت ابنة عادل الفار، أن حالة والدها مستقرة إلى حد كبير ولكنه لايزال في الرعاية المركزة حتى اللحظة الراهنة، مؤكدة أنه تعافى من الغيبوبة التي دخل فيها خلال الفترة الماضية.

كما أشار أحد الأطباء المتابعين لحالته، إلى أنه من المتوقع نقله غدًا من الرعاية إلى غرفة المرضى العادية في حال استمرت حالته الصحية في تحسن.

سبب تدهور الحالة الصحية لعادل الفار

وأضافت ابنة عادل الفار أن والدها كان يعالج من فيروس سي على مدار الفترة الماضية ولكن يبدو أن العلاج له آثار جانبية سببت لوالدها بعض المضاعفات مثل حدوث نسبة تليف في الكبد وكان يتابع باستمرار ولكن الأزمة الصحية الأخيرة جاءت مفاجئة.

كان قد خرج عادل الفار ليعاتب أصدقائه الذين باتوا لن يسألون عليه مطلقًا، على عكس الماضي كان دائما مطلوب في كل الأعمال، ويتواصل معه العديد من أصدقائه.

الجدير بالذكر، أن الفنان عادل الفار بدأ مشواره الفني بتقديم المنولوجات وتقليد الفنانين والمشاهير، ثم اتجه إلى التمثيل وشارك في العديد من الأعمال الفنية، ومنها أفلام "هيستريا"، و"فيلم هندي"، و"شجيع السيما""، ومسلسلات مثل "الفتوة"، و"الكيف"، و"الكومي"، و"يوميات مصري" و"صاحب السعادة".