هيئة الأوقاف تتابع تحقيق أرقامها القياسية للشهر الثامن على التوالى

جدة - نرمين السيد - حققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًا جديدًا فى تحقيق الأرباح والإيرادات للشهر الثامن على التوالى، حيث حققت إيرادات يناير 2021م (144.5) مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ثلاثين مليون جنيه عن أعلى شهر مماثل سابق.





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