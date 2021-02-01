رئيس الوزراء يستعرض خطة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاستعراض خطة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى الـ 51 مركزا المحددة، ضمن جهود الدولة لتطوير القرى المصرية، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وحضر الاجتماع كل من المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وإيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.





واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى حجم الأعمال الضخم، الذى سيتم تنفيذه لمد خطوط الصرف الصحى فى القرى المستهدفة بهذا المشروع القومى الكبير، ولذا فقد دعا الدكتور مصطفى مدبولى إلى تعبئة وحالة استعداد قصوى لجميع شركات المقاولات التى ستعمل فى هذا المشروع القومى، إلى جانب تجهيز أكبر قدر من المعدات اللازمة، استعدادا لبدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بتلك القرى.

وفى الوقت نفسه، كلف الدكتور مصطفى مدبولى، بأن يكون هناك مدير للمشروع بكل مركز من هذه المراكز الـ 51 المستهدفة فى المرحلة الأولى، على أن يعاونه فريق عمل على مستوى عال من الفاعلية فى أداء الأعمال المنوطة بهم، ومطالبا بأن يتم إعداد تقرير يومى بحجم الأعمال الذى يتم تنفيذه.

من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " تستهدف تطوير القرى المصرية فى 51 مركزا بالمرحلة الأولى، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من مشروعات البنية الأساسية والخدمات المختلفة، وتوفير سبل الحياة الكريمة للأهالى بتلك القرى، لافتا إلى تكليف وزارة الإسكان بالعمل فى تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمبادرة فى 10 محافظات بـ 24 مركزا، بإجمالى 703 قرى تضم 3.792 تابعا، على أن يتم تطوير مختلف القطاعات بهذه المراكز.

وأوضح الوزير، أنه بالنسبة لمشروعات الصرف الصحى بالمراكز الـ51، فإنه يتم حاليا الانتهاء من أعمال الرسومات والتصميمات الهندسية لمشروعات الصرف الصحى فى القرى المستهدفة بهذه المراكز.

وقال محمود نصار،رئيس الجهاز المركزى للتعمير: "يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص المشروعات المطلوبة فى الـ 24 مركزا، حيث تم موافاتنا ببيان بهذه المشروعات، وتم بالفعل معاينة المشروعات المستهدفة فى تلك المراكز، وجار حاليا الأعمال الاستشارية، وحدد المشروعات المطلوبة فى قطاع مياه الشرب، مؤكدا أنه سيتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا كذلك إلى المشروعات فى قطاع الصرف الصحى، التى سيتم تنفيذها من خلال كل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، موضحا فى الوقت نفسه أن عدد القرى المخدومة بالصرف الصحى يبلغ 123 قرية من بين إجمالى القرى المستهدفة، كما أن هناك 41 تابعا يتمتع بخطوط الصرف الصحى من بين إجمالى عدد التوابع.