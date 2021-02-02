نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرض أهمها على النحو الآتي:
في عيد ميلاده.. هنيدي يوجه نصائح على طريقته الخاصة ومشاهير الفن يهنؤوه
بقيت 16 سنة أخيرا.. أشرف عبد الباقي يهنئ هنيدي بعيد ميلاده
المجد لأرواحكم والألم والحزن لنا.. أحمد حسن يحيي ذكرى شهداء مذبحة بورسعيد
بالحجاب.. هنا الزاهد تشارك متابعيها بفيديو لشخصية جديدة
إسعاد يونس تحمس جمهورها بعرض مجموعة من أفلامها على أشهر المنصات
شاهد.. الجمهور يتفاعل مع صورة لـ بيومي فؤاد خلال شبابه
أحمد مكي في الأكثر تداولا عبر تويتر.. والجمهور يغرد "بيحب مصر"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا .. أحمد مكي الأكثر تداولا عبر تويتر .. والجمهور يتفاعل مع صورة لـ بيومي فؤاد خلال شبابه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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