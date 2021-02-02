الأرصاد الجوية.. موجة أمطار غزيرة ورعدية وبرق ورعد وتساقط الثلج ورياح وتقلبات لمدة 3 أيام

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محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الإستقرار في أحوال الطقس لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الأربعاء القادم، ويصاحب حالة التقلبات الجوية التي تضرب البلاد بدايةً من الأربعاء، أمطار غزيرة ورعدية ورعد وبرق وتساقط حبات البرد “الثلج” وتختلف شدة هذه الموجة من مكان إلى آخر.

الأرصاد الجوية تحذر من موجة أمطار غزيرة ورعدية وبرق ورعد

ووفق تقرير نشرته اتلهيئة العامة للأرصاد منذ قليل فإن حالة عدم الإستقرار تبدأ يوم 3 فبراير الجاري من غرب البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتتأثر سلاسل جبال البحر الاحمر بمنخفض سطحي يصاحبه كتل هوائية حارة ورطبة، وأمطار غزيرة ورعدية.

وأشار الأرصاد الجوية أن هذه الموجة تستمر لمدة 3 أيام ويصاحبها رعد وبرق ووجود فرص لتساقط حبات الثلج مع نشاط الرياح على أغلب أنحاء البلاد لمدة 3 أيام، وتكون الأمطار متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، وذلك وفق التقرير المنشور أعلى الخبر.

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ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقريراً آخر حول أماكن تساقط الأمطار بدايةً من غد الأربعاء، وحتى يوم الجمعة القادمة، وذلك وفق التقرير التالي.