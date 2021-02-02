نشرة أخبار مجلس النواب تستعرض أبرز القضايا البرلمانية مع ميار الخولى

تناولت نشرة أخبار مجلس النواب، بموقع دوت الخليج، والذى تقدمها الإعلامية ميار الخولى، العديد من الملفات الساخنة المتعلقة بالشأن البرلمانى، وعلى رأسها استقبال مجلس النواب، وزير المالية، محمد معيط، ووزيرة التضامن، نيفين القباج، ونرصد فى النشرة الإخبارية أبرز ما جاء خلال اليوم.

الجلسة العامة بمجلس النواب

انطلقت الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى الساعة الحادية عشر صباحًا، ومن ثم استعرض وزير المالية، محمد معيط، بيان الوزارة والذى استعرض فيه مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث أكد أنه تم رفع نسبة بدل المعلم إلى 50%، ومكافأة الامتحانات إلى 25%، وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة وتخفيف العبء على المواطنين.

كما تطرقت النشرة أيضًا إلى حديث النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، نقدًا لسياسة وزارة المالية التشريعية، بسبب تقديم العديد من التعديلات فى سياسة وزارة المالية التشريعية، مؤكدًا على أنه أمر غير منطقى ويحتاج إلى رؤية محددة

وفى سياق متصل، طالب وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين وزير المالية، إلغاء ضريبة الأطيان لرفع الأعباء عن الفلاحين، مشيرًا إلى أن العمود الفقرى للاقتصاد هما الزراعة والصناعة ويلزم وجود سياسات تحفيزية للاستثمار فى القطاعين.

استجواب مقدم من النائبة مها عبدالناصر

وسلطت النشرة أيضًا الضوء على الاستجواب المقدم من النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، موجه ضد وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق ، لشروعه فى قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان.

كما رصدت نشرة أخبار البرلمان، تعليق النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكد خلال حديثه بالجلسة العامة على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، عند تنفيذ التعديلات التشريعية المتعلقة بوزارة المالية.

وخصصت نشرة أخبار البرلمان جزءًا هامًا، يتعلق ببيان وزيرة التضامن نيفين القباج أعلنت أمام مجلس النواب، أنه تم إعفاء المسنين البالغين سن السبعين من مصروفات المواصلات العامة، على أن تتحمل الوزارة تلك التكلفة، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.