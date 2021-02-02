تدريبات لزيادة التركيز والانتباه البصري للأطفال

تحاول كل أم أن تهتم بأطفالها الصغار بالسنوات الأولى من عمرهم، خاصة ممن يعانون من "حالات خاصة"، حيث هناك الكثير من المشكلات التي يمكن تفاديها بملاحظة الأم لسلوك الطفل في تلك المرحلة العمرية الأولى، مثل المشاكل الحسية المرتبطة بحواسه المختلفة، بجانب مدى نسبة التركيز والانتباه لديه.

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دوت الخليج تساعد الأم التي تواجه مشكلة مع أطفالها في الانتباه البصري وعدم القدرة على التركيز، من خلال بعض التدريبات والتمارين التي تساهم في تنمية الحاسة البصرية للطفل وتزيد من إثارة تلك الحاسة.

تدريبات الانتباه البصري للأطفال

• يلتفت إلى نقطة ضوء ثابتة (الليزر) .

• يلتفت إلى أشياء توضع أمامه ( مكعبات- مجسمات- صور وغيرها).

• ادخال خرزة فى "الكوب أو حبل".

• تركيب مكعب فوق الآخر .

• تركيب بازل قطعة واحدة.

• إحضار لون من بين لونين.

• إحضار صورة حيوان من بين صورتين .• تطابق الاشكال مع بعضها أو الألوان.