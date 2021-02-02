تدريبات لزيادة التركيز والانتباه البصري للأطفال

زيادة انتباه الطفل-أرشيفية
تحاول كل أم أن تهتم بأطفالها الصغار بالسنوات الأولى من عمرهم، خاصة ممن يعانون من "حالات خاصة"، حيث هناك الكثير من المشكلات التي يمكن تفاديها بملاحظة الأم لسلوك الطفل في تلك المرحلة العمرية الأولى، مثل المشاكل الحسية المرتبطة بحواسه المختلفة، بجانب مدى نسبة التركيز والانتباه لديه.
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دوت الخليج تساعد الأم التي تواجه مشكلة مع أطفالها في الانتباه البصري وعدم القدرة على التركيز، من خلال بعض التدريبات والتمارين التي تساهم في تنمية الحاسة البصرية للطفل وتزيد من إثارة تلك الحاسة.
تدريبات الانتباه البصري للأطفال
• يلتفت إلى نقطة ضوء ثابتة (الليزر) .
• يلتفت إلى أشياء توضع أمامه ( مكعبات- مجسمات- صور وغيرها).
• ادخال خرزة فى "الكوب أو حبل".
• تركيب مكعب فوق الآخر .
• تركيب بازل قطعة واحدة.
• إحضار لون من بين لونين.
• إحضار صورة حيوان من بين صورتين .• تطابق الاشكال مع بعضها أو الألوان.
تدريبات لزيادة مدة الانتباه البصري للطفل
• زيادة عدد المكعبات المطلوب تركيبها بالتدريج .
• زيادة عدد قطع البازل بالتدريج .
• تلوين صور ذات أحجام مختلفة ( بالتدريج ) .
• اللعب بالخرز أو "الكونكت فور" مع زيادة عدد القطع بالتدريج.
على أن يتم زيادة الأنشطة وعدد الأدوات والقطع لزيادة مدة الانتباه.
تدريبات المرونة في نقل الانتباه البصري
• ممارسة لعبة الخرز والكوب المتحرك.
• تركيب قطع البازل مع تحريك لوحة البازل.
• متابعة ضوء متحرك.
• تلوين الأشكال بألوان مختلفة ( العربية بالأحمر- الموز بالأصفر..وهكذا)
• التعرف على الاختلاف بين صورتين.
• شطب صورة معينة من بين مجموعة صور.
• عمود الحلقات (تصنيف الألوان في الأعمدة).
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