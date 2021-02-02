الصحة : مصر كانت من أولى الدول الإفريقية حصولا على لقاح فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشار مجاهد - خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" مساء الاثنين - إلى أن وزارة الصحة بدأت فى تطعيم الأطقم الطبية، لأنهم خط الدفاع الأول لفيروس كورونا، مؤكدا أن جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية حصلوا على حصتهم من اللقاح.

وأوضح مجاهد أن وزارة الصحة مستمرة فى إعطاء اللقاح للأطقم الطبية العاملين فى مستشفيات العزل فى حوالى 360 مستشفى على مستوى المحافظات.

وقال مجاهد إنه خلال النصف الثانى من شهر فبراير الجارى سيتم البدء فى تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة خاصة الفشل الكلوى وكبار السن ، مضيفا أن وزارة الصحة ستفتح الموقع الإلكترونى للمواطنين لبدء التسجيل، وسيتم إعطاء اللقاح طبقا لترتيب الأولويات.

وأوضح أن هناك جدولا زمنيا يتم تحديثه بشكل يومى، مؤكدا أننا سنشهد انفراجة لدفعات عديدة من اللقاحات متنوعة المصادر، بداية منتصف فبراير حتى شهر يونيو القادم سوف يكون لدينا كميات كبيرة من اللقاحات.