انت الان تتابع تفاصيل خبر كيفية تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق النت جميع محافظات الجمهورية 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كيفية تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق النت من الخِدْمَات التي يتطلع إلى التعرف عليها جميع أبناء جمهورية مصر العربية من أجل توفير الوقت والجهد المبذول في الذهب إلى المصالح الحكومية التابعة إلى وزارة الكهرباء من أجل سداد قيمة فاتورة الكهرباء وذلك فيما يخص العدادات العادية، ولذلك؛ فإن هذا المقال سوف يُوضح كيفية تسديد فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت

كيفية تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق النت

يُمكن معرفة كيفية تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق النت جميع محافظات الجمهورية عبر اتباع الخطوات التالية:

إدخال رقم الهاتف المحمول، ثم الضغط على استمرار.

تحديد شركة التوزيع عبر القائمة المنسدلة.

ثم إدخال كود السداد الإلكتروني.

ثم الضغط على التالي.

توضيح معلومات السداد، ومتابعة باقي إجراءات عملية الدفع أون لاين.

كيفية تسديد فاتورة الكهرباء الكترونيا

إلى جانب كيفية تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق النت جميع محافظات الجمهورية ؛ فإنه فيما يخص سداد الفواتير بشكل إلكتروني عن بُعد؛ فهذا يُمكن أن يتم عبر عدة طرق تشمل ما يلي:

يُمكن للمستخدم الاعتماد على آلية الدفع الإلكتروني عبر اكثر من نقطة تحصيل فواتير إلكترونية منتشرة على مستوى الجمهورية، ومنها: (منافذ مكاتب البريد المصري، منافذ بي Bee، منافذ مصاري، منافذ سداد، منافذ تمام، منافذ ضامن، منافذ ممكن، منافذ البنك الزراعي).

يتوفر أيضًا نحو 120 ألف منفذة من منافذ تحصيل الفواتير عبر شركة فوري Fawry على مستوى الجمهورية.

على مستوى الجمهورية. وذلك إلى جانب نحو 12 محفظة بنكية من التي تقبل السداد الإلكتروني، ومنها: (بنك الإسكندرية، بنك CIB، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك كريدي أجريكول، بنك بلوم، بنك الإسكان والتعمير، بنك أبو ظبي الإماراتي، بنك قناة السويس، بنك QNB، بنك NBK)، ويتم ذلك عبر تنزيل وتثبيت التطبيق الخاص بأي من هذه البنوك على الهاتف المحمول.

يُمكن أيضًا سداد فواتير الكهرباء من خلال محافظ شركات المحمول مثل محفظة فودافون كاش، محفظة أورانج ماني، وغيرهم، ولكن لا بُد من تفعيل المحفظة على خط الجوال المُراد دفع الفاتورة من خلاله أولًا.

يُمكن دفع الفاتورة إلكترونيًا عبر تطبيق my fawry على الهاتف الجوال، أو عبر استخدام العديد من ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في كل أرجاء الدولة.

سداد فاتورة الكهرباء عبر تطبيق خدمات الكهرباء الذكية

يُمكن لأهالي القاهرة التابعين إلى شمال شرق القاهرة توزيع الكهرباء الاعتماد على استخدام تطبيق (خدمات الكهرباء الذكية) وذلك على هواتف الآيفون أو الأندرويد والذي يُقدم للمستخدمين ثلاث خِدْمَات رئيسة هي: الإبلاغ عن قراءة العداد، الاستعلام عن الفاتورة، وسداد الفاتورة أيضًا).

غير إنه يُمكن لأهالي محافظة بورسعيد أيضًا الاعتماد على خِدْمَات بوابة التحول الرقمي (مصر الرقمية) من اجل الحصول على خِدْمَات الاستعلام أو سداد فاتورة الكهرباء أو إبلاغ القراءة أيضًا.

خطوات شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من المنزل

تُجدر الإشارة أيضًا إلى أنه يُوجد طريقة أخرى يُمكن عن طريقها معرفة كيفية تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق النت جميع محافظات الجمهورية من خلال الهاتف، ولكنها تعتمد على تقنية NFC يُمكن من خلالها القيام بـِ شحن الكهرباء عبر الهاتف الجوال من خلال الحصول على كارت NFC وتوفر خاصية الـ NFC على الهاتف المحمول أيضًا، ويُمكنكم الاطّلاع على خطوات شحن كارت الكهرباء على الجوال بالتفصيل عبر زيارة كيف تشحن عداد الكهرباء من المنزل.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021

كما يُمكن اتباع كيفية تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق النت ؛ فإنه يُمكن كذلك إجراء استعلام عن فاتورة الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب مباشرةً إلى صفحة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباء

اختيار شركة توزيع الكهرباء التابع إليها المستخدم وفقًا للمحافظة المدينة.

إدخال المعلومات المطلوبة للحصول على معلومات وبيانات فاتورة الكهرباء، والضغط على إظهار الفاتورة.

وبعد توضيح كيفية تسديد فاتورة الكهرباء عن طريق النت أون لاين لجميع أهالي محافظات مصر؛ يُذكر أن آلي التحول الرقمي التي تضعها الدولة في الوقت الحالي ترنو إلى الاعتماد بشكل كامل مستقبلًا على استخدام الوسائل الإلكترونية المتعددة؛ من أجل الحصول على أي من الخِدْمَات الحكومية سواء الخاصة بالاستعلام أو السداد بطريقة أكثر سرعة وسهولة وتوفير للوقت والجهد.