جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء لبرنامج "المواجهة"، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس الاثنين، أن انخفاض الأعداد يرجع إلى الوعى بشكل أكبر للإجراءات الاحترازية، والانتباه لارتداء الكمامات، إضافة إلى الإجراءات الحكومية بإيقاف النشاطات الاجتماعية غير الضرورية، وفرض الغرامات على عدم ارتداء الكمامة. وأشار إلى استمرار انخفاض إصابات كورونا لأكثر من عشرة أيام حتى الآن، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية من؛ ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى وتطهير الأيدى وعدم مشاركة الأدوات الشخصية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. التعليم العالى : انخفاض إصابات كورونا يرجع إلى وعى المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.