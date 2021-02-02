للرد على الادعاءات ضد مصر.. رئيس الوطنية للصحافة يبحث أوجه التعاون مع "حقوق الإنسان" بالبرلمان

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا، برئاسة النائب طارق رضوان، مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق الشوربجي، لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

كما تبحث اللجنة ضرورة خلق منصات ووسائل تواصل مع الغرب لعرض صورة مصر الحقيقية، والوقوف على حقيقة وضع حقوق الإنسان في مصر .

ويأتي الاجتماع، في إطار سلسلة اجتماعات للجنة حقوق الإنسان مع المؤسسات المسئولة عن الصحافة والإعلام.