دافئ نهارا شديد البرود ليلا .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم : عظمى الثاهرة 26

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارا على كافة الأنحاء، فيما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.





وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:- العظمى الصغرى القاهرة 26 15 الإسكندرية 25 14 وادى النطرون 25 13 طنطا 26 14 شبين الكوم 26 14 دمنهور 25 14 بلطيم 24 14 مطروح 23 14 السلوم 21 13 سيوة 22 08 بورسعيد 24 14 دمياط 24 13 الزقازيق 26 14 المنصورة 26 13 الإسماعيلية 27 12 السويس 26 13 العريش 26 13 رفح 25 13 رأس سدر 25 12 نخل 26 05 نويبع 25 17 طابا 25 12 كاترين 19 02 الطور 25 11 شرم الشيخ 27 18 الغردقة 27 16 مرسى علم 27 14 الفيوم 26 10 بنى سويف 26 08 المنيا 26 09 أسيوط 27 09 سوهاج 27 09 قنا 28 10 الأقصر 28 10 أسوان 29 10 إدفو 29 10 أبوسمبل 28 10 الوادى الجديد 27 07 شلاتين 27 17 أبورماد 27 17 حلايب 26 18 رأس حدربة 26 18

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