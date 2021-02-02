رئيس الوطنية للصحافة يبحث فى البرلمان الرد على الادعاءات ضد مصر

جدة - نرمين السيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، أمس الإثنين، مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق الشوربجى، لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الإدعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.





كما تبحث اللجنة ضرورة خلق منصات ووسائل تواصل مع الغرب لعرض صورة مصر الحقيقية والوقوف على حقيقة وضع حقوق الإنسان فى مصر. ويأتى الاجتماع فى إطار سلسلة اجتماعات للجنة حقوق الإنسان مع المؤسسات المسئولة عن الصحافة والإعلام.

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