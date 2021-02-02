طبيب بالقصر العيني.. فيروس كورونا تحور 12 ألف مرة وغيّر من أشكالة وبدأ يهاجم أعضاء أخرى غير الرئة “فيديو”

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محمد سياف - ابو ظبي - أكد اليوم استشار الجهاز الهضمي بطب القصر العيني الدكتور محمد خورشيد أن فيروس كورونا بدأ يتحور ويغير من أشكاله، وحول وجود سلالات أخرى من كورونا، أشار خورشيد إلى عدم وجود أي سلالات أخرى من الفيروس، ولكن ما يحدث هو أن الفيروس يتحور إلى أشكال عديدة مؤكداً أن الشكل الجيني لفيروس كورونا واحد.

فيروس كورونا تحور 12 ألف مرة وغيّر من أشكالة

وخلال مداخلة هاتفية للدكتور محمد خورشيد مع قناة إكسترا نيوز الفضائية أن حدة فيروس كورونا الآن خلال الموجة الثانية انخفضت بشكل كبير، وأن هناك تراجع في الإصابات والوفيات، وشدد على استمرار الحفاظ على ارتداء الكمامة والإلتزام بالإجراءات الإحترازية.

وأَضاف “خورشيد” أن فيروس كورونا لم يتحور مرة أو اثنين ولكن تحور 12 ألف مرة، وغير من أشكالة ليكون قادراً على مهاجمة أعضاء الجسد، وأشار إلى أن أغلب الحالات التي تأتي إلى المستشفيات الآن تعاني من أعراض في الجهاز الهضمي أكثر من الأعراض التنفسية الناتجة عن مهاجمة الفيروس للرئة.

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ويذكر أن وفق آخر إحصاء لوزارة الصحة فإن أعداد المصابين سجلت 541 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 44 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما وصلت إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 166492 حالة، والوفيات 9360 حالة.