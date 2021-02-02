موجز السوشيال ميديا.. هنيدي يتوعد نجله بحلق شعره نائما.. وسلبية مسحة كورونا لجميع لاعبي الأهلي

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:.

وجهت الفنانة السورية أصالة الدعم لصديقتها الفنانة احلام بعد طرح الأخيرة أغنية " فدوة عيونك" والتي حققت نجاحا كبيرا بعد عرصخا بساعات قليلة على يوتيوب.

وكتب أصالة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر:"‏حقًّا مناضله بذلت مجهود بالتّأكيد فوق المعتادّ.. وحرصت على تقديم نفسها بأبهى صوره ،أحترمُ ماتقدّمه لأنّها جريئة موهوبه ولاتتوانى عنّ إبهارنا دائمًا بالجديد، هي الدّؤوبه المتجدّده.. وإن اختلفتُ معها لاأختلف عليها لأنّها تعشق ماتقدّم وتُخلص له ، إنّها أحلام ‎".

شارك الفنان محمد هنيدي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة له مع نجله.

وعلق هنيدي على الصورة التي نشرها عبر استوري متوعدا نجله بسبب طول شعر رأسه قائلا "ليك فرصة يومين تحلق النجيلة اللي على راسك والا هحلقهالك وانت نايم".

اعلن ابراهيم المنيسي الاعلامي بقناة النادي الأهلي عن سلبية مسحة كورونا القبل الأخيرة لجميع لاعبي النادي الاهلي قبل مواجهة الدخيل القطري.

وكتب ابراهيم المنسي عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏الحمد لله المسحة الاستثنائية لجميع لاعبي الاهلى سلبية وكلهم بخير والاربعاء مسحة اخيرة قبل المباراة..هنقضيها مسحات !!".

علق أحمد الأحمر قائد المنتخب المصري لكرة اليد على انتهاء بطولة كأس العالم لليد وتألق المنتخب المصري بها وخروجه لصعوبة على يد خامل اللقب منتخب الدنمارك.

ونشر أحمد الأحمر عبر حسابة بإنستجرام مجموعة من الصور للمنتخب المصري وعلق عليها قائلا " ‏بطوله العالم انتهت لكن فعليًا هي قربت الناس من كرة اليد تاني و الناس كلها عرفت ان عندنا منتخب محترم وعملنا مركز كويس جدا وكان ممكن نعمل احسن لولا إرادة الله".