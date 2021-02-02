نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مكبرة لرفع الاشغالات وضبط مخالفي البناء بحي عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت إدارة الإشغالات بحي عين شمس وبالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة الرائد عمرو الخطيب، حملة لضبط الإشغالات ومخالفات البناء، ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء ماهر كامل هاشم رئيس الحي، بالتواجد المستمر بالشارع للحفاظ على المال العام والانضباط.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفه بناء في العقار٨/٩شارع جسر السويس، وتم مصادرة أدوات البناء المستخدمة في المخالفة، كما تم رفع إشغالات وغلق وتشميع كافيه Old &Wolf بشارع شاهين، بالإضافة إلى غلق وتشميع إحدى محالات الكشري الكبرى بدون ترخيص بشارع سليم.