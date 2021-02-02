نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أمام البرلمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، لقاء رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الإدعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

كما تعقد لجنة الإعلام والثقافة والأثار، برئاسة النائبة درية شرف الدين، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك للإستماع إلي بيان وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالديم، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة والذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، وذلك بحضور الوزيرة.

بينما تعقد لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، استعراض بيان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذى ألقاه أمام المجلس العامة لمجلس النواب، قبل أمس الأحد، وذلك لوضع استراتيجية اللجنة في متابعة ما جاء بالبيان.

ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الجاري برئاسة المستشار حنفي جبالي، الاستماع إلى بيانات الوزراء عن عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.