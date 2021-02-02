نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحالات التى يحق فيها لمالك العقار إخلاء طرف المستأجر فى القانون القديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحالات التى يحق فيها لمالك العقار إخلاء طرف المستأجر فى القانون القديم، يسعى مالك العقار لمعرفة مستحقاته تجاه المستأجر خاصة فى ظل المبالغ الزهيدة التى يحصل عليها من المستأجر، وبسبب كثرة الخلافات بين الطرفين لعدم دراية أى منهما بحقوقه وواجباته،والذى جعل كلاً منهما يلجأ للمحكمة لأنها الحل الأمثل لحل النزاع القائم بينهما، وهنا يتساءل الكثيرون عن الحالات التى يحق فيها لمالك العقار إخلاء طرف المستأجر، ومن هنا سنوضح لكم الحالات التى يحق فيها للمالك فسخ عقد الإيجار القديم. الحالات التى يحق فيها لمالك العقار إخلاء طرف المستأجر عدم سداد قيمة الإيجار، فيقوم المالك بانذار المستأجر وينتظر لمدة خمسة عشر يومًا وفى حالة عدم سداده يحق له السداد أمام المحكمة حتى بعد الاستئناف ، وإذا تكرر ذلك مرة أخرى يحق للمالك فسخ عقد المستأجر.

استخدام المستأجر العقار فى أعمال منافية للآداب مما يؤدى إلى اثبات ذلك بحكم قضائي وبعد ذلك رفع دعوى إخلاء.

تحويل العقار السكني إلى عيادة أو مكتب دون موافقة المالك.

هدم جدران أو حوائط بالشقة السكنية، مما يؤدى إلى اثبات ذلك بحكم نهائي وبعد ذلك رفع دعوى إخلاء.

التنازل عن العقار السكني أو تأجيره من الباطن للغير دون موافقة صاحب العقار، وهنا يحق للمالك انهاء العقد برفع دعوى قضائية . ويوجد حالات فرعية لإخلاء العقار السكني المؤجر وفقًا لقانون الايجارات القديم وهى: فى حالة هدم العقار الآيل للسقوط سواء كان هذا الهدم كامل أو جزء منه.

فى حالة تأخير المستأجر عن دفع الأجرة دون عذر مقبول.

فى حالة تنازل المستأجر عن العقار أو تأجيره دون معرفة المالك.

حالة التخلى عن العقار للغير والاستغناء عنه نهائيًّا.

فى حالة استخدام المكان بطريقة سيئة تضر بسلامة المبنى أو استخدامه فى أغراض منافية للآداب.

فى حالة وفاة المستأجر دون إقامة أحد معه وقت الوفاة سنة على الأقل.

حالة الحكم على المستأجر بالحبس فى جريمة تمس الشرف.

فى حالة وجود حريق فى العقار يؤدى إلى إحداث تلفيات بالعقار.

فى حالة تربية أغنام وطيور بالعين المؤجرة.

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