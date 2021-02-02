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عمر شويل - جدة بنك مصر كشف عن شهادات الادخار الثابتة والمتغيرة بالجنيه المصرى ، والتي يُقبل عليها الكثير من العملاء لأنها تتيح لهم العديد من المزايا، وشرائها من أى فرع من فروع بنك مصر من مختلف أنحاء البلاد أو عبر خدمة الانترنت وتطبيق الهاتف المحمول.

شهادات الادخار الثابتة والمتغيرة ببنك مصر لعام 2021 م

وفر البنك لعملائه باقة مختلفة من شهادات الادخار الثابتة والمتغيرة التى تصير من أعلى شهادات الادخار بالبنوك المصرية، والتي يصل معدل الفائدة فيها إلى 11 ٪، ويمكن للعميل أن يستفيد من إضافة العائد المادى له إلى حسابه الجارى فى البنك،وتفويض غيره للقيام بصرف العائد المالي له بشرط توفير توكيل رسمى يُؤكد ذلك، وحصوله أيضًا على قرض بضمان شهادات الادخار،لذا بنك مصر يكشف عن شهادات الادخار الثابتة والمتغيرة بالجنيه المصري لعام 2021م فينفرد البنك بتوفير شهادات ادخار تناسب جميع فئات المجتمع وتوفر الشهادات أيضًا بالعملة المحلية أو الأجنبية.

عروض بنك مصر لشهادات الادخار

الشهادات الثلاثية ذات العائد السنوي المتغير مدتها ثلاث سنوات من فئة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وبصرف العائد ربع سنوى بمعدل 8.50٪.

المتغير مدتها ثلاث سنوات من فئة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وبصرف العائد ربع سنوى بمعدل 8.50٪. الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري مدتها ثلاث سنوات من فئة 1000 ومضاعفاتها قابلة للتجديد بمعدل 11٪.

مدتها ثلاث سنوات من فئة 1000 ومضاعفاتها قابلة للتجديد بمعدل 11٪. الشهادة الخماسية الثابتة ذات العائد الشهري ومدتها 5 سنوات والحد الأدنى لشراء للشهادة 1200 جنيه بفائدة 9٪.

ومدتها 5 سنوات والحد الأدنى لشراء للشهادة 1200 جنيه بفائدة 9٪. الشهادة الخماسية ذات العائد السنوي مدتها 5 سنوات والحد الأدنى لشراء للشهادة 1000 جنيه بعائد سنوي 9.5٪ .

مدتها 5 سنوات والحد الأدنى لشراء للشهادة 1000 جنيه بعائد سنوي 9.5٪ . الشهادة السباعية الثابتة ذات العائد الشهري ومدتها 7 سنوات والحد الأدنى لشراء للشهادة 750 جنيه بفائدة 9.75٪.

كيفية الحصول على الشهادات

من أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على شهادات الادخار الثابتة والمتغيرة ببنك مصر، هو عدم التقليل من الحد الأدنى المسموح به لكل شهادة ويقوم البنك بتجديد الشهادات تلقائيًا دون التخلى عن الحد الأدنى لسعر شراء الشهادة، ويُمكن للعملاء الذين يريدون استثمار وإظهار أموالهم في بنك مصر التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك فى أى مكان في الجمهورية والحصول على شهادة الادخار أو عن طريق الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول.

المستندات المطلوبة للحصول على شهادات الادخار

صورة بطاقة الرقم القومي للعميل تكون سارية، أو نسخة من جواز سفر.

ايصال حديث ( غاز ، مياه ، كهرباء ، تليفون أرضى ).

اثبات دخل.

وفى حالة الرغبة فى معرفة المزيد من الاستفسارات عليك عزيزى القارئ الاتصال برقم 19888 لمعرفة كل ما هو جديد.