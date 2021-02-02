فيديو.. أول سيارة مصرية الصنع بنسبة 85% وبسعر 55 ألف جنيه زيرو

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت Mini Car Egypt عن تصنيع أول سيارة مصرية الصنع بنسبة 85%، تم تصنيع كل شئ فيها بالمصانع المصرية، ما عدا الماتور تم استيراده من الخارج، كما أن هذه السيارة بديلة للتوك توك وستقي عليه تماماً.

أول سيارة مصرية الصنع بنسبة 85% وبسعر 55 ألف جنيه

ومع السيارة المصرية الجديد نستطيع أن نقول وداعاً للتوك توك والعشوائية التي يتسبب فيها في شوارع مصر، كما أن السيارة ستكون مرخصة وبضريبة سنوية 500 جنيه.

كما أن أول سيارة مصرية الصنع بنسبة 85% يبدأ من 55 ألف جنيه، وتوجد فئة أخرى من السيارة بـ60 ألف جنيه، ولها شاسية ورقم ويتم ترخيصها وهي بأربع عجلات، ويوجد منه بابان و4 أبواب وبأشكال وألوان مختلفة.

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كما أن السيارة تعد في الأساس للأجرة وليست للإستعمال الشخصي والخروج والفسوحات، كما أنها بديلة للسوزوكي الـ7 راكب، كما أنها تحمل 4 راكب مثل السيارة الملاكي تماماً، السائق وراكب بالأمام، وثلاث ركاب بالكرسي الخلفي، بل إنه من الممكن أن تحمل اثنان بجوار السائق و3 أفراد بالخلف، وجميع التفاصيل عن السيارة موجودة بالفيديو التالي.