غلق أكاديمية بالجيزة لمزاولتها أنشطة تعليمية بدون ترخيص

وأشار التـقرير، وفقا لبيان صحفى، إلى قــيام لجــنة الضبطية القضائية بمداهمة عدة كيانات وهمية بالجيزة ومنها: أكاديمية (Romouz) الكائن مقرها شقة رقم 2 بالدور التاسع بالعقار رقم 128 شارع السودان ببرج البنك الأهلى الكويتى بمحافظة الجيزة، وعلى الفور أصدر الوزير قرارًا بغلق هذه المنشأة، لمزاولتها أنشطة تعليمية دون ترخيص.
وخاطب الوزير، محافظ الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بباقى الكيانات الوهمية، كما وجه عبد الغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم.
وطالب الوزير، الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة.
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