المحلة يصطدم بالزمالك .. تعرف على موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

دوت الخليج تقدم لقرائها خدمة مواعيد المباريات والقنوات الناقلة حيث تقام اليوم الثلاثاء 2-2-2021، عدد كبير من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا. الدوري المصري – الجولة 11 أسوان – سيراميكا كليوباترا 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sports HD 1 الجونة – الإنتاج الحربي 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sports HD 2 غزل المحلة – الزمالك 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports HD 1 المصري – البنك الأهلي 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON Time Sports HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي: شيفيلد يونايتد × وست بروميتش ألبيون – الثامنة مساء وولفرهامبتون × ارسنال – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 مانشستر يونايتد × ساوثهامبتون – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1 نيوكاسل يونايتد × كريستال بالاس – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2 مواعيد مباريات الدوري التركي: هاتاي سبور× فنربخشة – الثالثة عصرا جالطة سراي× إسطنبول باشاك شهير– السادسة مساء – على قناة beIN Sports FR HD 2 كأس إيطاليا: إنتر ميلان ضد يوفنتوس – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة BT Sport ESPN كأس ملك إسبانيا: ألميريا × إشبيلية –العاشرة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD كأس ألمانيا: روت فايس إيسن × باير ليفركوزن– السابعة والنصف مساء هولشتاين كيل × دارمشتات – السابعة والنصف مساء فيردر بريمن × جرويتر فورت – العاشرة إلا ربع مساء بوروسيا دورتموند × بادربورن – العاشرة إلا ربع مساء

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