التأخيرات المتوقعة في حركة القطارات اليوم الثلاثاء 2-2-2021

كشفت هيئة السكة الحديد عن حركة التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير، موضحة أن السبب وراء تلك التأخيرات هو تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب المسافرين بشكل يومي او على فترات.

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تعرف على تأخيرات قطارات هيئة السكة الحديد اليوم الثلاثاء

أولًا ( خط القاهرة / الإسكندرية )

متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة

ثانيًا ( خط القاهرة / السد العالي)

متوسط تأخيرات القطارات تأتي كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 20 دقيقة

ثالثًا (خط بنها / بور سعيد)

متوسط تأخيرات القطارات لمدة 35 دقيقة

رابعًا (خط طنطا / المنصورة / دمياط)

متوسط تأخيرات القطارات لمدة 25 دقيقة

خامسًا (خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة)

متوسط تأخيرات القطارات لمدة 35 دقيقة.

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ومن جانبها اعتذرت هيئة السكة الحديد للجمهور المسافرين، عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، و التي تشمل :"تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات".

وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

بداية تشغيل القطارات الإضافية لرحلات الأقصر وأسوان

وفي سياق متصل بدأت هيئة السكة الحديد من اليوم الثلاثاء، تشغيل 8 قطارات إضافية، بجانب زيادة تركيب بعض القطارات بعربات إضافية، بهدف دعم وتشجيع السياحة الداخلية بالأقصر وأسوان في الموسم الشتوي.

فيما تقوم القطارات والعربات الإضافية من الإسكندرية والقاهرة في اتجاه المعالم السياحية بمدينتي الأقصر وأسوان، على أن يستمر تشغيلهم حتى 5 مارس المقبل.