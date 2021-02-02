ديربي إيطاليا.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم في الكأس

تتجه أنظار وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان إلى ملعب سان سيرو حيث يشهد اليوم الثلاثاء مواجهة نارية تجمع بين يوفنتوس مع نظيره فريق إنتر ميلان في بطولة كأس إيطاليا.
وتأتي تلك المباراة في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي البطولة وذلك في ملعب سان سيرو.
وتأهل يوفنتوس إلى تلك المرحلة من البطولة بعد فوزه على سبال برباعية نظيفة.
في حين تأهل إنتر ميلان في الوقت القاتل بعد فوزه على جاره ميلان بهدفين لهدف.
ويفتقد إنتر ميلان خدمات النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في مباراة اليوم بسبب الإيقاف نتيجة مشاجرته مع زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان في مباراة الدور الماضي.
موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان
تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:50 بتوقيت السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان
من المحتمل أن تُذاع المباراة عبر قناة ليبيا الرياضية الثانية حيث نقلت عدة مباريات من تلك البطولة في الأيام الماضية.
تردد قناة لييبا الرياضية الثانية عبر النايل سات 12303، رأسي، معدل الترميز 27500.
وقناة rai 1، عبر القمر الصناعي هوت بيرد، ترددها 11766، رأسي، معدل ترميز 27500.
والقناة ذاتها بتردد 10992، رأسي، معدل ترميز 27500.
وقناة BT Sport ESPN، عبر القمر الصناعي astra 2a، تردد 11344، أفقي، معدل ترميز 27500.
والقناة نفسها بتردد 11386، أفقي، معدل ترميز 29500.
والقناة نفسها عبر القمر الصناعي astra 3a، تردد 12207، رأسي، معدل ترميز 27500.
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