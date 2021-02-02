حالة الطقس المتوقعة من اليوم وحتى الجمعة… تعرف عليها

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، وحتى يوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء على الموقع الرسمي

وأوضحت الهيئة عن حالة الطقس المتوقعة في كل يوم من تلك الأيام مطالبة جميع المواطنين أن يتوخوا الحذر من حالة الطقس المتقلبة والتي تتباين بيد ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها مما يخدع البعض.



اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021

تتوقع الأرصاد أن يشهد الطقس حالة من الاستقرار، بجانب ارتفاع فى درجات الحرارة ليكون الطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.



يوم الأربعاء 3 فبراير 2021

تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من يوم الأربعاء وحتى الجمعة حيث تبدأ على السواحل الشمالية الغربية وسيناء وتمتد خلال الفترة على باقى الأنحاء.

ويشهد يوم الأربعاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بجانب نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

يوم الخميس 4 فبراير 2021

تتعرض البلاد لانخفاض في درجات الحرارة حوالي 6 درجات، وسقوط للأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بجانب أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

فيما ستكون الرياح نشطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

اما حركة الملاحة، فتواجه اضطراب على البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر.

الجمعة 5 فبراير 2021

يشهد يوم الجمعة المقبل انخفاض في درجات الحرارة حوالي 6 درجات، وسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فيما تكون الرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وتتعرض حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط لإضطراب وارتفاع للموج من 2 إلى 3.5 متر.