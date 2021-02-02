درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-2-2021، يهتم العديد من المواطنين بمطالعة درجات الحرارة يوميًا قبل التوجه إلى العمل أو الخروج من المنزل، وخاصة خلال فصل الشتاء لما يشهده من تقلبات جوية مختلفة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس ارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس دافئ على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة .

درجات الحرارة اليوم في المحافظات