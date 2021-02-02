قبل مواجهة الدحيل.. موسيماني يحذر مدافعي الأهلي من هذا الثلاثي

كشف مصدر مقرب من داخل نادي الأهلي أن المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد حذر لاعبي الخط الخلفي بالفريق الأحمر من خطورة هجوم الدحيل القطري وامتلاكه لاعبين أصحاب سرعات عالية وقدرات تهديفية مميزة، خاصة الثلاثي البرازيلي دودو وأولونجا والمعز علي، باعتبارهم مثلث الرعب في صفوف الفريق القطري، وطالب لاعبيه بعدم السرحان والتركيز طوال المباراة.

وطالب موسيماني مدافعي الأهلي ولاعبي الوسط بضرورة تضييق المساحات وعدم ترك الحرية للاعبي الدحيل في التحرك وتهديد مرمى محمد الشناوي في موقعة الخمس، مع مطالبة لاعبي الوسط بالنزول إلى أسفل لمساعدة رباعي الدفاع الأحمر، في تضييق الخناق أمام مهاجمي الدحيل والغلق على مفاتيح لعبه.

على جانب آخر، يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسات منفردة مع لاعبي الأهلي خاصة اللاعبين الصغار وقليلي الخبرة في اللعب بالبطولات الدولية، من أجل تحفيزهم واستنفار طاقاتهم قبل مباراتهم ضد الدحيل القطري، وكذلك لرفع الضغوط عن كاهلهم في ظل صعوبة المباريات المقبلة.

كما منح موسيماني الضوء الأخضر لمحمد الشناوي قائد الأهلي واللاعبين الكبار في الفريق مثل أيمن أشرف وسعد سمير ووليد سليمان بعقد جلسات تحفيزية مع باقي اللاعبين ، من أجل تحفيزهم ومطالبتهم بتقديم كل ما لديهم خلال المشاركة في الحدث العالمي الذي لا يتكرر كثيرا، والذي سيظل عالق في ذكرى اللاعبين وجماهير الأهلي، والتأكيد على أنهم قادرون على صناعة تاريخ جديد يسجل بأسمائهم في سجلات القلعة الحمراء.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية قطر 2021

يستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير المقبل، وذلك للمرة السادسة في تاريخه.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل ‏على استاد المدينة التعليمية.‏

وفيما يلي نعرض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

الخميس 4 فبراير

4 مساء بتوقيت القاهرة

يلتقى تيجرس اونال مع اولسن هيونداي

7:30 بتوقيت القاهرة

يلتقى الاهلي مع الدحيل القطري

وفي نصف النهائي يلعب بايرن ميونخ مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري

فيما يلعب بالميراس بطل امريكا الجنوبية مع الفائز من مباراة تيجرس اونال واولسن هيونداي.

وفي تحديد المراكز الخامس والسادس يلعب الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال و اولسن هيونداي.

الأحد7 فبراير

5 مساء بتوقيت القاهرة

الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال مع اولسن هيونداي

8:00 مساء

يلعب بالميراس مع الفائز من تيجرس أونال و أولسن هيونداي

الأثنين 8 فبراير

8:00 مساء

يلعب بايرن ميونخ الالماني مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري

الخميس 11 فبراير

5:00 مساء

مباراة تحديد المركز الثالث

علي أن يكون النهائي للبطولة يوم الخميس 11 فبراير في الثامنة مساء

القنوات الناقلة للبطولة :

تذاع البطولة علي 4 قنوات بي ان سبورت و تي في سبورت و ميديا سات و بي ان تي .

كأس العالم للأندية.. الكشف عن موقف حسين الشحات من اللحاق بمواجهة الدحيل

تلقت جماهير الأهلي بشري سارة قبل مواجهة الدحيل القطري ضمن مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر.

وشارك حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى جزء من مران المارد الأحمر ليقترب من التواجد أمام الدحيل القطري يوم الخميس القادم فى كأس العالم للأندية.

وكان النادي الأهلي قد سافر يوم الجمعة الماضي إلي قطر ولاقي استقبال جماهيري من المصريين المتواجدين فى قطر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويسعي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على تحقيق إنجاز فى المونديال، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بهدفين لهدف نوفمبر الماضي وصعد لكأس العالم للأندية.

شارك الأهلي فى 5 بطولات لكأس العالم للأندية من قبل أعوام 2005/2006/2008/2012/13 ، والإنجاز الأفضل هو تحقيق البرونزية المركز الثالث فى كأس العالم للأندية 2006 بعد الفوز على كلوب أمريكا.